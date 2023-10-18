Татарстан вошел в топ-5 регионов России по уровню инвестиционной привлекательности

Республика Татарстан вошла в число регионов России с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности (А-1). Таковы результаты исследования, проведенного агентством «Эксперт РА».

Помимо Татарстана, в топ-5 субъектов Федерации с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности вошли Москва, Краснодарский и Приморский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В общей сложности в группе регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности оказались 25 субъектов Федерации, со средним — 45, а с низким — 15.

«Сильные позиции Татарстана обусловлены уровнем развития и благосостояния, который был достигнут годами планомерной работы. Это результат усилий руководства республики на всех уровнях власти и, конечно же, активная жизненная позиция населения, умение и желание работать», — прокомментировала достигнутые результаты руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

При этом Татарстан и еще одна республика из Приволжского федерального округа, Мордовия, остались лидерами среди регионов по производству инновационных товаров, работ и услуг. Их доля в общем объеме произведенных инновационных товаров, выполненных работ и услуг составила 24,5% и 18,3% соответственно.

Талия Минуллина назвала инновации еще одной сильной стороной Татарстана и перечислила достижения особой экономической зоны «Иннополис». «Объем выручки резидентов „Иннополиса“ за 2022 год составил более 58 млрд рублей», — пояснила она.

Обратила глава АИР РТ внимание и на низкий (0,30% от численности рабочей силы) уровень безработицы в республике. «В Татарстане компании переманивают сотрудников более комфортными условиями труда и заработной платы. Сейчас этот вопрос актуален для большинства российских регионов, думаю, что уже в ближайшее время ситуация будет меняться, в том числе с помощью региональных и федеральных программ по привлечению кадров, строительства льготного арендного жилья, расширения возможностей для молодежи», — предположила она.