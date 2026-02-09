Татарстан вошел в топ-30 регионов по размеру банковских вкладов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла 26-е место среди регионов России по размеру банковских вкладов населения, опустившись за 2025 год на три позиции. Исследование провели эксперты РИА Новости.

При составлении рейтинга специалисты опирались на данные Центрального банка и Росстата. Регионы были ранжированы по среднедушевому объему вкладов (c учетом счетов эскроу) на душу населения на 1 января 2026 года. Кроме того, учитывалось отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам и прирост вкладов за 2025 год.

В среднем на жителя Татарстана приходится 386,3 тыс. рублей вкладов в банках по сравнению с 333,1 тыс. годом ранее. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составляет в республике 5,6 (этот показатель не изменился за год). С 1 января 2025 по 1 января 2026 года объем вкладов вырос на 16,4%.

Соседями Татарстана по рейтингу стали две области: Воронежская (25-е место, объем вкладов на душу населения – 393,1 тыс. рублей, отношение их к номинальным доходам – 6,6, прирост за год – 18,4%) и Тюменская (27-е место, объем вкладов на душу населения – 373,9 тыс. рублей, отношение их к номинальным доходам – 6,7, прирост за год – 14,8%).

Лидером среди регионов осталась Москва (объем вкладов на душу населения – 1 млн 843,5 тыс. рублей, отношение их к номинальным доходам – 11,5, прирост за год – 6,6%). Второе и третье места удержали Санкт-Петербург (объем вкладов на душу населения – 1 млн 42,5 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (735,8 тыс.).

Далее в порядке убывания разместились регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока: Магаданская и Мурманская области, Камчатский край, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский и Ханты-Мансийский (Югра) автономные округа. По итогам 2025-го топ-10 покинул Приморский край, опустившись на 11-ю позицию.

Антилидерами среди регионов вновь оказались Ингушетия (объем вкладов на душу населения – 26,4 тыс. рублей, их отношение к номинальным доходам – 0,9) и Чечня (объем вкладов на душу населения – 31,5 тыс. рублей, их отношение к номинальным доходам – 0,7).

Остальные аутсайдеры тоже остались прежними. Это республики Северного Кавказа и Южной Сибири: Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Тыва, Калмыкия, Алтай, Адыгея и Северная Осетия – Алания.