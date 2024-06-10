Татарстан вошел в топ-3 рейтинга социально-экономического положения регионов

Татарстан вновь занял третье место в рейтинге социально-экономического положения регионов России, который составили эксперты агентства РИА Рейтинг по итогам 2023 года.

Татарстан набрал 82,97 баллов по сравнению с 80,33 в 2022 году. Первенство рейтинга у Москвы (94,34 балла), а второе место, ожидаемо, у Санкт-Петербурга (89,03 балла).

Сразу за Татарстаном, отставая на десятые доли балла, расположились Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Московская область.

На последних строчках рейтинга — Еврейская автономная область (16,34) и Республика Тыва (14,96).

На прошлой неделе Татарстан взял второе место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Награду получил Раис республики Рустам Минниханов.