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Татарстан вошел в топ-3 рейтинга социально-экономического положения регионов
Татарстан вновь занял третье место в рейтинге социально-экономического положения регионов России, который составили эксперты агентства РИА Рейтинг по итогам 2023 года.
Татарстан набрал 82,97 баллов по сравнению с 80,33 в 2022 году. Первенство рейтинга у Москвы (94,34 балла), а второе место, ожидаемо, у Санкт-Петербурга (89,03 балла).
Сразу за Татарстаном, отставая на десятые доли балла, расположились Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Московская область.
На последних строчках рейтинга — Еврейская автономная область (16,34) и Республика Тыва (14,96).
На прошлой неделе Татарстан взял второе место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Награду получил Раис республики Рустам Минниханов.
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