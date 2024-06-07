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Рустам Минниханов об инвестрейтинге регионов: «Дело очень полезное»
Раис Татарстана Рустам Минниханов получил награду на ПМЭФ – Татарстан взял второе место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.
«Дело очень полезное. Мы всегда детально анализируем, где мы находимся, у кого какие есть интересные решения. Поэтому так держать, бик зур рахмат, спасибо!» – обратился Минниханов к собравшимся на оглашении результатов.
Татарстан сохранил свои позиции в рейтинге, но в этом году республика разделила второе место рейтинга с Нижегородской областью. Награду получил губернатор региона Глеб Никитин.
«Я очень горжусь и рад, что оказался вместе с таким бенчмарком – не могу пока избавиться от англицизмов – с тем, на кого равнялись, с дорогим Рустамом Нургалиевичем», – заявил Никитин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан занял второе место в России по инвестиционному климату. Только по итогам прошлого года в экономику республики привлечено 1 триллион 1800 миллиардов рублей инвестиций.
Москва в шестой раз стала лидером рейтинга, а третью строчку заняли Республика Башкортостан, Московская и Тюменская области.
Видео предоставлено АИР РТ. Фото на анонсе: скриншот трансляции
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