Татарстан вошел в топ-3 рейтинга регионов НРА по инвестпривлекательности

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан вновь занял третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России в контексте перехода к устойчивому развитию. Исследование провело Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Республику опередили Москва и Санкт-Петербург, занявшие первое и второе места рейтинга соответственно. На четвертом и пятом местах разместились Ямало-Ненецкий автономный округ и Московская область. Позиции всех пяти регионов не изменились по сравнению с прошлым годом.

При этом среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан стал первым по инвестиционной привлекательности с учетом ESG-принципов. «В Приволжье <…> есть многолетний лидер с сильными позициями на национальном уровне — Республика Татарстан с диверсифицированной экономикой», — отмечают в связи с этим составители доклада.

В топ-5 регионов ПФО также вошли Нижегородская, Самарская, Оренбургская области (ее уровень инвестпривлекательности был повышен) и Пермский край (его уровень инвестпривлекательности был понижен).

В целом по стране у десяти субъектов Федерации уровень инвестиционной привлекательности был повышен, у 50 — подтвержден, а у 25 — понижен.

В группах с «умеренным» уровнем инвестпривлекательности оказались 23 региона вместо 16 годом ранее (их список пополнили Хакасия, Псковская, Архангельская и Тверская области, Коми, Севастополь, Еврейская АО и Крым). Лишь один регион, Мордовия, перешел из числа «умеренно» привлекательных в число «средне» привлекательных.

Ранее Татарстан вошел в топ-5 регионов, наиболее привлекательных для вложения инвестиций по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». Подробнее об этом можно прочитать в материале «Татар-информа» «Умение и желание работать»: как Татарстан попал в топ-5 лучших регионов для инвесторов.