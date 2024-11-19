РТ вошла в топ-10 регионов России по выдаче кредитов наличными

Татарстан занял седьмое место среди российских регионов по объему выдач кредитов наличными в октябре. За месяц в республике предоставили почти 40 тысяч кредитов на общую сумму 7,44 млрд рублей. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний размер кредита в РТ в октябре составил 188 тысяч рублей.

В сравнении с сентябрем количество таких сделок в республике снизилось на 30%, а их объем – на 37%. В первый месяц осени в Татарстане оформили 56,5 тысячи кредитов наличными на сумму 11,77 млрд рублей.

Возглавил рейтинг Москва, где в октябре выдали 109,3 тысячи кредитов на сумму 26,74 млрд рублей. Следом расположились Подмосковье (93,5 тыс. кредитов на сумму 19,77 млрд руб.) и Краснодарский край (67 тыс. кредитов на сумму 10,66 млрд руб.).