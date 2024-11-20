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Татарстан вошел в топ-3 регионов по качеству образовательной деятельности в вузах
Татарстан занял второе место среди российских регионов по качеству условий осуществления образовательной деятельности в вузах. Результаты исследования представил Общественный совет при Минобрнауки РФ, пишет ТАСС.
Всего экспертами оценивалось 301 образовательное учреждение из 67 субъектов РФ. У подавляющего большинства (83%) вузов итоговая оценка составила более 90 баллов. Причем средний показатель по стране равен 94 баллам.
Возглавила рейтинг среди российских регионов Ульяновская область. Следом за Татарстаном расположились Забайкалье, а также Орловская и Оренбургская области.
Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в числе наиболее социально устойчивых регионов России.
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