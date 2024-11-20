Татарстан вошел в топ-3 регионов по качеству образовательной деятельности в вузах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан занял второе место среди российских регионов по качеству условий осуществления образовательной деятельности в вузах. Результаты исследования представил Общественный совет при Минобрнауки РФ, пишет ТАСС.

Всего экспертами оценивалось 301 образовательное учреждение из 67 субъектов РФ. У подавляющего большинства (83%) вузов итоговая оценка составила более 90 баллов. Причем средний показатель по стране равен 94 баллам.

Возглавила рейтинг среди российских регионов Ульяновская область. Следом за Татарстаном расположились Забайкалье, а также Орловская и Оренбургская области.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в числе наиболее социально устойчивых регионов России.