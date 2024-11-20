Татарстан вошел в топ-10 социально устойчивых регионов РФ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан оказался в числе социально устойчивых регионов России. Республика заняла девятую строчку, пишут «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Фондом развития гражданского общества.

При составлении рейтинга учитывались средняя зарплата в регионе, прожиточный минимум, а также отношение сумм регионального продукта (сумма отгруженных товаров, произведенных работ и оказанных услуг по регионам) к численности экономически активного населения.

За последний год Татарстан улучшил свои позиции, поднявшись с 16-го места.

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, вторую строчку между собой поделили НАО и Чукотский АО, тройку замкнуло Подмосковье.

Ранее Татарстан вошел в топ-10 регионов России по объемам финансирования малого и среднего предпринимательства. За период с января по сентябрь в РТ выделили на помощь бизнесу 9,6 млрд рублей.