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Татарстан вошел в топ-10 социально устойчивых регионов РФ
Татарстан оказался в числе социально устойчивых регионов России. Республика заняла девятую строчку, пишут «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Фондом развития гражданского общества.
При составлении рейтинга учитывались средняя зарплата в регионе, прожиточный минимум, а также отношение сумм регионального продукта (сумма отгруженных товаров, произведенных работ и оказанных услуг по регионам) к численности экономически активного населения.
За последний год Татарстан улучшил свои позиции, поднявшись с 16-го места.
Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, вторую строчку между собой поделили НАО и Чукотский АО, тройку замкнуло Подмосковье.
Ранее Татарстан вошел в топ-10 регионов России по объемам финансирования малого и среднего предпринимательства. За период с января по сентябрь в РТ выделили на помощь бизнесу 9,6 млрд рублей.
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