Татарстан вошел в топ-3 мест для гастротуризма

Татарстан занял третье место среди внутренних направлений для гастрономического туризма. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Tutu.

Татарстан в целях гастротуризма хотели бы посетить 9% опрошенных. В республике туристам предлагается попробовать эчпочмаки, кыстыбый, губадию, казанский мясной плов и азу по-татарски, а на десерт отведать чак-чак.

Возглавил рейтинг Кавказ, местную кухню которого хотели бы попробовать 13,75% респондентов. На втором месте оказалась Камчатка – 11,82%. Также в топ-5 вошли Мурманская область и Карелия.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-10 направлений для отдыха в ноябре.