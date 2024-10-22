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Татарстан вошел в топ-3 мест для гастротуризма
Татарстан занял третье место среди внутренних направлений для гастрономического туризма. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Tutu.
Татарстан в целях гастротуризма хотели бы посетить 9% опрошенных. В республике туристам предлагается попробовать эчпочмаки, кыстыбый, губадию, казанский мясной плов и азу по-татарски, а на десерт отведать чак-чак.
Возглавил рейтинг Кавказ, местную кухню которого хотели бы попробовать 13,75% респондентов. На втором месте оказалась Камчатка – 11,82%. Также в топ-5 вошли Мурманская область и Карелия.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-10 направлений для отдыха в ноябре.
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