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Казань вошла в топ-10 направлений для отдыха в ноябре
Казань заняла шестое место в рейтинге популярных внутренних направлений для отдыха в ноябре. На столицу Татарстана пришлось 4% бронирований. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Aviasales.
Возглавила рейтинг Москва, куда планирует отправиться практически каждый пятый турист. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на него пришлось 16% бронирований, тройку замкнул Сочи – 14%. Далее в рейтинге расположились Калининград (7%), Минеральные Воды (6%), Казань (4%), Екатеринбург (4%).
В среднем россияне собираются отдыхать в ноябре в течение пяти дней.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха в ноябрьские праздники.
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