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Татарстан вошел в топ-10 регионов по объему помощи малому бизнесу
Татарстан занял седьмое место среди регионов России по объемам финансирования МСП. За январь-сентябрь 2024-го в республике выделили на помощь бизнесу 9,6 млрд рублей.
Для сравнения: самые большие объемы финансирования привлекли с начала года малые и средние промпредприятия Москвы (40,3 млрд рублей), на втором месте по этому показателю – Московская область (25 млрд рублей), а на третьем - Санкт-Петербург (17,2 млрд рублей), пишет ТАСС.
Четвертое место по объемам финансирования заняла Новосибирская область (11,1 млрд), а топ-5 замкнула Свердловская (10,8 млрд). На шестом месте - Нижегородская область (10,4 млрд).
В целом по России МСП в сфере промышленности привлекли с начала года более 309,4 млрд рублей в рамках программ национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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