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Общество 8 октября 2024 10:57

Татарстан вошел в топ-10 регионов-участников акции «БумБатл»

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За две недели со старта всероссийской акции «БумБатл» участники со всей России сдали 146 694 кг макулатуры. Об этом сообщил сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев, пишет «Газета.ру».

Среди российских регионов Татарстан занимает восьмое место по количеству сданной макулатуры. Всего в акции приняли участие 47 тыс. россиян из 55 субъектов РФ.

Акция проводится уже в пятый раз. По словам Руднева, в этом году организаторы рассчитывают побить рекорды прошлых лет.

«БумБатл» продлится до 15 ноября, для участия нужно пройти регистрацию на сайте проекта.

Ранее сообщалось о старте в Татарстане конкурса «ЭКОлидер» в поддержку нацпроекта «Экология».

#Экология #акция #макулатура
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