В Татарстане стартует конкурс «ЭКОлидер» в поддержку нацпроекта «Экология»

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Сегодня, 1 сентября, в Татарстане начинается прием заявок на участие в республиканском конкурсе «ЭКОлидер», направленного на поддержку национального проекта «Экология». К участию приглашаются предприятия, учебные заведения, общественные организации, журналисты и просто неравнодушные к проблемам окружающей среды люди, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Свои работы до 15 ноября можно направить на электронную почту Eco.pros@tatar.ru или привезти в Министерство экологии и природных ресурсов РТ по адресу: Казань, ул. Павлюхина, д. 75, каб. 108 (отдел экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями).

Организации и индивидуальные предприниматели могут принять участие в таких номинациях конкурса, как «Охрана водных ресурсов», «Охрана атмосферного воздуха», «Эффективное обращение с отходами» и «Лучший проект в сфере экологической безопасности».

Органы местного самоуправления могут получить награду за «Достижение в области охраны окружающей среды на территории муниципальных образований Республики Татарстан» и за «Достижение в области охраны окружающей среды в сельских поселениях Республики Татарстан».

Три номинации затрагивают сферу экологического образования: они предназначены для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций высшего и дополнительного образования.

За педагогический опыт и инициативы в области системной эколого-просветительской работы можно стать эколидером в детском саду и школе, а также в вузе или организации дополнительного образования.

Две номинации разработаны для участвующих в конкурсе общественных объединений и граждан.

У медиа, которые присоединятся к конкурсу, определят лучший телесюжет, радиосюжет, материал электронных СМИ и публикацию в периодических печатных изданиях. Награда ждет также лучшего экоблогера или видеографа, добавили в ведомстве.

Награждение победителей намечено на декабрь текущего, 2024 года. Минэкологии Татарстана проводит конкурс «ЭКОлидер» с 2004 года. В 2019-м на него поступило 196 заявок, а в 2022-м — уже 325.

Конкурс нацелен на поощрение и стимулирование организаций, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, государственных инспекторов РТ, педагогов образовательных организаций, общественных объединений, граждан, средств массовой информации, осуществляющих деятельность на территории Татарстана и обеспечивающих эффективное решение вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.