Татарстан вошел в топ-10 регионов России по объемам вложений бизнеса в экологию

Татарстан вошел в первую десятку регионов России, в которых по итогам 2024 года были зафиксированы наибольшие объемы капитальных трат бизнеса на экологию. Это следует из исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Расчеты основаны на отчетности всех крупных и средних предприятий о произведенных ими инвестициях, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (собирает Росстат).

По итогам прошлого года лидером по абсолютным объемам таких вложений в России остался Красноярский край – 42,5 млрд рублей (и это при том, что предприятия там урезали расходы сразу на 24,9 млрд, или на рекордные 36,9%). Татарстан занял седьмое место.

По итогам 2024-го республиканские предприятия потратили на экологию 15 млрд рублей, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

В целом по Приволжскому федеральному округу экологические инвестиции бизнеса превысили 54 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с 2023-м. Доля Татарстана, таким образом, составила примерно четверть от общеокружных объемов.

Из 14 регионов, входящих в ПФО, нарастили вложения предприятия в семи, наиболее сильно – в Чувашии, Мордовии и Кировской области, однако в абсолютных цифрах объемы там не достигли даже 1 млрд рублей. Ощутимый рост показали Нижегородская и Самарская области, а также Башкортостан.

Сократил «зеленые инвестиции» бизнес в Саратовской, Пензенской и Оренбургской областях, в Пермском крае и Удмуртии. При этом предприятия Марий Эл вообще не отчитались перед Росстатом, хотя годом ранее задекларировали 325,7 млн рублей. А по Ульяновской области, напротив, не оказалось данных за 2023-й, зато в прошлом году объемы превысили 457,7 млн рублей.

Как отметили в сети FinExpertiza, наибольшие экологические инвестиции в основной капитал традиционно приходятся на промышленность в индустриально развитых регионах и/или густонаселенных субъектах. Крупные предприятия, действующие на таких территориях, направляют значительные средства на модернизацию производственных мощностей и внедрение технологий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду, – в строительство очистных сооружений, систем улавливания и утилизации атмосферных выбросов, развитие инфраструктуры для обращения с отходами и прочее.

«Объем таких инвестиций закономерно соотносится с масштабами промышленного производства в регионе, а также с численностью населения, что определяет потребность в развитии коммунальных и экологических объектов», – отметили аналитики.

По оценке специалистов, слишком резкие скачки динамики экологических капвложений, кроме «эффекта базы» (что особенно актуально для небольших регионов), могут быть связаны и с другими причинами. «Такие инвестиции имеют длинный инвестиционный горизонт и планируются на годы вперед. А потому «недоинвестированные» в 2024 году средства могли быть заложены в бюджеты предприятий ранее либо будут выделены на природоохранные цели в будущих периодах», – объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В целом по России предприятия направили на природоохранные инвестиции в прошлом году 375,3 млрд рублей, это на 1,1%, или на 4 млрд рублей, больше, чем в 2023-м. Но, несмотря на исторический рекорд по объему затрат на строительство и модернизацию экологических объектов, относительный прирост оказался минимальным с 2016-го. А с учетом промышленной инфляции в 12,1% реальный объем зеленого инвестирования и вовсе фактически сократился.