Татарстан вошел в топ-10 регионов России по качеству жизни населения. Рейтинг субъектов Федерации подготовило Агентство стратегических инициатив, рассказала на заседании наблюдательного совета агентства его руководитель Светлана Чупшева, передает РИА Новости.

«В [первую] десятку лидеров [рейтинга] по качеству жизни вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область», — перечислила докладчик.

При этом, по словам Чупшевой, уровень богатства региона не всегда приводит к его автоматическому попаданию в лидеры рейтинга. «Зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств», — подчеркнула она.

Вторую десятку рейтинга составили Калининградская, Свердловская и Нижегородская области, Чеченская Республика, Пензенская и Вологодская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, Адыгея и Воронежская область.

Глава АСИ также обратила внимание на то, что рейтинг включает оценку «десяти важных для каждого человека направлений». Это медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела, отмечает пресс-служба Кремля.

Всего оценивается 161 показатель, включая 77 опросных. Для составления рейтинга опрос проводился во всех регионах страны, его участниками стали почти 42 тыс. человек разного пола, возраста и семейного положения, проживающих как в городах, так и на селе.

Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в режиме видеоконференции провел Президент России Владимир Путин. В нем принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.