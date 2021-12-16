Путин поручил Минэкономразвития бороться с необоснованным ростом цен на школьное питание

Президент РФ Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову проработать вопрос создания комплексов детского питания, соблюдая при этом действующие нормы законодательства о контрактной системе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тема бесплатного питания в школах — есть идея — создавать комплексы, от поля что называется до стола, до тарелки», — рассказал глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

По мнению Президента, бизнес будет уверенно вкладываться в развитие подобных комплексов. Путин подчеркнул, что компании должны быть уверены в том, что их вложения окупятся.

«И здесь есть некоторые противоречия с ФЗ-44, потому что нужно в соответствии с ФЗ-44, проводить конкурсные процедуры каждый раз», — напомнил глава государства и попросил Решетникова обдумать возможности совмещения заявленной задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен.