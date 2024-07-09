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Экономика 9 июля 2024 09:32

Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по эффективности в промышленной политике

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Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по эффективности в промышленной политике
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан сохранил позиции и остался на 6-м месте в рейтинге регионов по эффективности реализации промышленной политики. Результаты были озвучены на полях Иннопрома в «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Рейтинг дает возможность посмотреть „в зеркало“ и определить дальнейшие действия, чтобы донастроить свою работу на местах. Ориентиром здесь выступает опыт победителей, которых мы будем привлекать к обмену лучшими практиками в рамках наших традиционных стажировок. Более того, на лидеров мы возлагаем и задачу наставничества над теми, кто по объективным причинам пока ещё отстает», — приводит пресс-служба слова главы Минпромторга России Антона Алиханова.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

В рейтинге лидирует Республика Башкортостан, на втором месте — Москва и Московская область, третье место у Краснодарского края.

Рейтинг составляется четвертый год подряд. Впервые в него вошли четыре региона Новороссии: Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, которые интегрируются в производственные цепочки всей страны при содействии федеральных, региональных ведомств и крупных компаний.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Ранее для первого замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова и замминистра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова провели экскурсию по стенду Татарстана на Иннопроме в «Екатеринбург-Экспо».

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