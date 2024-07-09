Стенд Татарстана на Иннопроме презентовали представителям Минпромторга РФ

Для первого замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова и замминистра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова провели экскурсию по стенду Татарстана на Иннопроме в «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».

Гостей сопровождал заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко. Так, например, Осьмакову рассказали о производстве лопаток компрессоров для зарубежных газотурбинных агрегатов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ

«Парк довольно большой, но обслуживать их проблематично, потому что запчастей просто нет в России. Мы осваиваем производство», – рассказал «Татар-информу» коммерческий директор компании-производителя лопаток компрессоров Ru Drive Владимир Зеленовский.

Осьмаков заинтересовался расширением производства, но для этого нужно особое литейное производство, на которое потребуются инвестиции. По словам Зеленовского, в России есть лишь один такой литейных цех, но он специализируется на российской технике.

Замминистру промышленности и торговли России Ивану Куликову также представили достижения Татарстана на стенде. Он заинтересовался «Москвичом» на газу, который производится при поддержке «Раритэка». Коробченко рассказал, что в планах – производство 2 тыс. единиц.