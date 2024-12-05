Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по числу волонтеров культуры

На середину четвертого квартала 2024 года в Татарстане насчитывалось 13 017 волонтеров в сфере культуры. По этому показателю республика входит в топ-10 по России и в топ-3 по Приволжскому федеральному округу, сообщило в День добровольца Министерство культуры РТ.

Программа «Волонтеры культуры» реализуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Активисты участвуют в творческих проектах, в восстановлении памятников истории и культуры совместно с профессиональными реставраторами, в театральных постановках и многих других событиях.

Ранее татарстанцев поздравил Раис республики Рустам Минниханов, назвав этот праздник днем отзывчивых людей.