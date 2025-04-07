Татарстан вошëл в топ-10 регионов по доле просроченной задолженности населения

Татарстан занял восьмое место в рейтинге российских регионов по показателю просроченной задолженности населения перед банками. В республике 3,05% кредитов имеют просроченную задолженность. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В РТ за год доля просрочки выросла на 0,42%, а ссудная задолженность на численность экономически активного населения составила 537 тысяч рублей.

Возглавил рейтинг Севастополь, где лишь 1,75% кредитов имеют просроченную задолженность. На втором месте оказался Крым (2,28), тройку замкнул Санкт-Петербург (2,79). Москва заняла девятую строчку (3,1).

Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия (20,88), Чечня (9,42) и Дагестан (8,95).