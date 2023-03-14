Татарстан вошел в топ-10 победителей грантов Президентского фонда культурных инициатив

Татарстан по сумме грантов вошел в десятку регионов-лидеров по итогам первого конкурса-2023 Президентского фонда культурных инициатив. Всего поддержку получит 881 творческий проект на сумму более 3,6 млрд рублей, передает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Общая сумма поддержки составила 3 695 486 371 рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 3 721 197 335 рублей, — рассказали в ведомстве. — Впервые за всю историю конкурсов софинансирование поддержанных проектов превысит сумму выделенных грантов — средний уровень собственного (и партнерского) вклада авторов проектов составит 101%».

Одним из победителей конкурса из РТ стал проект Международный фестиваль национальных культур «Россия-Восток» («Восточный базар в Казани»). Размер выигранного гранта составил 14,2 млн рублей.

Указ о создании фонда подписал в мае 2021 года Президент РФ Владимир Путин, о чем сообщал «Татар-информ».