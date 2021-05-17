Путин подписал указ о создании Президентского фонда культурных инициатив

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о создании Президентского фонда культурных инициатив. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Основной целью деятельности фонда является обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями», — говорится в документе.

Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты Президента РФ на реализацию проектов в области культуры.

Учредителем фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

В документе также отмечено, что учредителю в 2021 году разрешено предоставить фонду грант Президента РФ на развитие гражданского общества в размере 3,5 млрд рублей на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий без проведения конкурса.