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Ру Тат
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17 мая 2021  18:01

Путин подписал указ о создании Президентского фонда культурных инициатив

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Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о создании Президентского фонда культурных инициатив. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Основной целью деятельности фонда является обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями», — говорится в документе.

Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты Президента РФ на реализацию проектов в области культуры. 

Учредителем фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. 

В документе также отмечено, что учредителю в 2021 году разрешено предоставить фонду грант Президента РФ на развитие гражданского общества в размере 3,5 млрд рублей на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий без проведения конкурса.

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