Татарстан вошел в пятерку регионов – лидеров по качеству жизни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан занял пятое место среди регионов России по качеству жизни. Республика по итогам 2025 года сохранила свою позицию в рейтинге, составленном экспертами РИА Новости.

В 2024 году РТ набрала 75,062 балла, в 2025-м – 76,646. При этом топ-5 в целом также не изменился: места с первого по четвертое вновь заняли Москва (84,459 балла), Санкт-Петербург (84,211), Московская область (81,842) и Краснодарский край (77,054).

Во второй пятерке рейтинга произошли некоторые изменения. Ростовская область поднялась на шестое место, Ленинградская опустилась на седьмое. Калининградская и Самарская области по-прежнему занимают восьмую и девятую позиции. Десятой стала Воронежская область, бывшая раньше 11-й. А занимавший прежде десятую позицию Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на этот раз стал лишь 17-м.

Антилидерами среди регионов по качеству жизни опять оказались некоторые регионы Северного Кавказа, Южной Сибири и Дальнего Востока. В порядке убывания это республики Тыва и Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Бурятия (опустившаяся на 82-ю позицию с 81-й) и Забайкальский край (поднявшийся на 81-ю позицию с 82-й).

