Путин предложил использовать «Пушкинскую карту» для покупки билетов на российские фильмы
Президент России Владимир Путин предложил распространить действие «Пушкинской карты» на покупку билетов на отечественные фильмы. Об этом глава государства рассказал во время совещания с Кабмином.
«Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали, <...> использовать эти деньги в рамках этой программы [„Пушкинская карта“] еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства», — заявил Президент.
Он напомнил, что ранее Союз кинематографистов и Минкульт обратились с просьбой о материальной поддержке, и изменение программы «Пушкинская карта» могло бы стать одной из ее форм.
«Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, я имею в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», — добавил Путин.