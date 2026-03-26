Татарстан вошел в десятку лидеров по числу предпринимателей в креативной сфере

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по развитию креативных индустрий: за последний год число предпринимателей в этой сфере заметно выросло, а сам сектор продолжает укреплять позиции малого и среднего бизнеса.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Число предпринимателей в креативных индустриях в России за последний год выросло на 10,6%. По темпам роста этот показатель на 6,7 процентного пункта опережает общий прирост числа предпринимателей в стране. Об этом свидетельствуют данные исследования «СберАналитики», которые имеются в распоряжении у ТАСС.

Наиболее заметный приток новых участников зафиксирован в сферах, связанных с досугом и впечатлениями. Так, количество предпринимателей в сегменте отдыха и развлечений увеличилось на 16,5%, в исполнительных искусствах – на 10,8%, в образовании – на 7,1%.

В 2025 году индивидуальные предприниматели регистрировались в этих отраслях активнее, чем годом ранее: в сфере отдыха и развлечений число новых ИП выросло на 20,1%, в исполнительных искусствах – на 17%. Единственным исключением стало образование, однако там изначально самая крупная база – на этот сегмент приходится 50,1% всей структуры креативного бизнеса.

Портрет предпринимателя в креативной индустрии зависит от направления, однако есть и общие черты. Женщины составляют большинство – 63%

Креативные индустрии по-прежнему остаются преимущественно сферой малого и среднего бизнеса: их доля достигает 81,6%. В образовании и исполнительных искусствах этот показатель еще выше – 83,2% и 82,5% соответственно.

Портрет предпринимателя в этих отраслях зависит от направления, однако есть и общие черты. Женщины составляют большинство – 63%. В сфере образования их доля достигает 76,5%, в арт-индустрии – 66,6%. При этом в исполнительных искусствах мужчин немного больше, чем женщин, – 52,1%, а в сегменте отдыха и развлечений наблюдается гендерный баланс.

Наиболее активный возраст для начала бизнеса в креативной сфере – от 35 до 44 лет: на эту группу приходится 40,7% предпринимателей.

Существенная часть бизнеса сосредоточена в крупнейших регионах: почти четверть предпринимателей работает в Москве (23,6%), еще 11,6% – в Московской области, 8% – в Санкт-Петербурге.

В число регионов-лидеров также входят Краснодарский край (5,4%), Свердловская область (2,7%), Татарстан (2,4%), Ростовская область (2,1%), Ленинградская область (1,9%), Башкортостан (1,9%) и Новосибирская область (1,7%).

Исследование проводилось с января по декабрь 2025 года по всей России. Оно основано на агрегированных данных о поведении 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц, а также на информации более чем из 70 внутренних и внешних источников.

Бывший Центральный универмаг в Казани переосмысляют как крупный центр ремесел и креативных индустрий

В Татарстане создали Центр развития креативных индустрий, чтобы развивать креативные индустрии в регионе как ключевое направление экономики и выстроить инфраструктуру, которая будет поддерживать творческих предпринимателей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Кроме того, бывший Центральный универмаг в Казани переосмысляют как крупный центр ремесел и креативных индустрий. Обновленный ЦУМ сохранит привычное название, но станет многофункциональным пространством, объединяющим историческую часть и современный конгрессно-офисный блок, – Центром уникального мастерства.

Комплекс площадью 53 тыс. кв. м объединит историческую часть и современный блок и будет вводиться поэтапно. В первом корпусе откроются 68 мастерских по 18 направлениям, где будут работать 79 мастеров – от гончаров до ювелиров. Появятся студии с мастер-классами, включая ювелирные, площадка лозоплетения, мастерские кожаной мозаики и пуховых изделий.

Внутри создадут культурно-образовательное пространство с фудкортом татарской кухни и зоной кулинарных мастер-классов. Откроется музей самоваров с коллекцией более 600 экспонатов, лаборатории прототипирования, образовательные площадки и шоурумы. Также планируются фэшн-показы и установка кинетической скульптуры. На цокольном этаже разместят мультимедийный зал и профориентационный центр, а территорию вокруг благоустроят.