Татарстан вошел в число самых эффективных регионов по решению проблем обманутых дольщиков

Два субъекта Приволжского федерального округа — Татарстан и Башкортостан — по итогам 2021 года входят в пятерку самых эффективных регионов по решению проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщил генеральный директор Фонд развития территорий Константин Тимофеев.

По данным Тимофеева, в 2021 году в Татарстане восстановлены права 2,3 тысячи человек, в Башкортостане — 1,5 тысячи пострадавших граждан. В Нижегородской области в прошлом году были введены 37 объектов, имеющих статус долгостроев.

Ранее вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в целом по стране за прошлый год в правах восстановлены около 42 тыс. обманутых дольщиков.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», к концу 2022 года Фонд поддержки дольщиков РТ планирует полностью решить вопрос по проблемным домам, расположенным на территории республики.