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Татарстан вошел в число регионов мечты
Татарстан вошел в десятку регионов, которые мечтают посетить россияне. В республике хотят побывать 16% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Tutu.ru.
Более двух третей (70%) мечтающих посетить Татарстан хотят больше узнать об истории и традициях республики. 34% опрошенных не отказались бы попробовать национальную кухню. Для 31% основной причиной поездки в Татарстан служит красивая природа, а 15% планируют прибыть в республику в медицинских целях.
Также в топ-10 вошли Байкал, Алтай, Санкт-Петербург, Карелия, Краснодарский край, Камчатка, Калининград, города Золотого кольца и Северный Кавказ.
Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха в ноябрьские праздники.
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