Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха в ноябрьские праздники

Казань вошла в число наиболее популярных туристических направлений для отдыха в ноябрьские праздники. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«В пятерку входят Казань и Татарстан в целом. Также в топ-5 вошли города черноморского побережья, Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье», – сказал Барзыкин.

По его словам, основными преимуществами Казани как туристического направления служат хорошая логистика, а также развитая инфраструктура и обилие мест для культурного отдыха.

«Немало туров сейчас есть до Казани, и многие самостоятельно отправляются туда», – добавил спикер.