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Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха в ноябрьские праздники
Казань вошла в число наиболее популярных туристических направлений для отдыха в ноябрьские праздники. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«В пятерку входят Казань и Татарстан в целом. Также в топ-5 вошли города черноморского побережья, Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье», – сказал Барзыкин.
По его словам, основными преимуществами Казани как туристического направления служат хорошая логистика, а также развитая инфраструктура и обилие мест для культурного отдыха.
«Немало туров сейчас есть до Казани, и многие самостоятельно отправляются туда», – добавил спикер.
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