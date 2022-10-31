Татарстан вошел в число регионов – лидеров по числу медалей чемпионата «Абилимпикс»

Татарстан вошел в число регионов – лидеров по количеству медалей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Татарстанские участники завоевали в разных категориях 37 первых мест, 30 вторых и 20 третьих, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Окончательные итоги станут известны 31 октября в 19 часов на церемонии закрытия Национального чемпионата в Москве. Участие в финале принимают 152 татарстанца», – отметили в министерстве.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки финал чемпионата «Абилимпикс» прошлого года перенесли на 2022-й. Таким образом, в этом году в нем принимают участие победители региональных конкурсов 2021 и 2022 годов.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел в Москве с 28 по 31 октября. Всего в соревнованиях приняли участие 1 126 конкурсантов из разных регионов России в трех категориях – школьники, студенты и специалисты.

Перед выездом в Москву татарстанские участники выслушали напутственные слова министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина. Встреча членов сборной Татарстана с главой Минобрнауки прошла 26 октября в Казанском торгово-экономическом техникуме, о чем сообщал «Татар-информ».