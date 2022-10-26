Ильсур Хадиуллин – участникам «Абилимпикса»: Через свои успехи вы продвигаете Татарстан

Татарстан на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» представят 152 участника. Сегодня, перед выездом в Москву, конкурсанты выслушали напутственные слова министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина. Встреча членов сборной Татарстана с главой Минобрнауки РТ прошла в Казанском торгово-экономическом техникуме.

«Вы уже достигли больших результатов, успешно продвигая выбранную профессию в России. Через свои успехи вы продвигаете и Татарстан. Ежегодно вы защищаете интересы нашей республики на таком высоком уровне. Команда Татарстана всегда была впереди. И вы уже победители, потому что являетесь участниками этого движения», – сказал Хадиуллин конкурсантам.

Министр заметил, что в 2021 году из-за пандемии Covid-19 финал чемпионата «Абилимпикс» перенесли на этот год. Таким образом, сейчас в нем примут участие победители региональных конкурсов 2021 и 2022 годов. «В прошлом году у нас определилось 77 победителей, в этом году – 75. Мы участвуем в основных и дополнительных компетенциях», – сообщил глава Минобрнауки.

В беседе с журналистами Хадиуллин отметил, что ежегодно, принимая участие в национальном чемпионате, татарстанцы побеждают и занимают призовые места. «Первое место получает Москва, хотя мы тоже претендуем, но пока у нас командной силы не хватает. Это еще раз говорит о том, что мы должны двигаться вперед, стремиться к победе», – заявил он.

Министр добавил, что татарстанские участники достойно показывают свои возможности в выбранных специальностях.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет в Москве с 28 по 31 октября. В финальных соревнованиях примут участие 1 126 конкурсантов из разных регионов России в трех категориях – школьники, студенты и специалисты. Представители Татарстана будут состязаться по 38 компетенциям.

В апреле и мае этого года в республике прошел региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором по 88 компетенциям соревновались 905 конкурсантов. С 19 по 28 сентября состоялся подготовительный (отборочный) этап национального чемпионата «Абилимпикс». В нем приняли участие 226 человек. По его итогам в дополнительных компетенциях представители Татарстана завоевали 100 медалей, а свыше 100 конкурсантов прошли в нацфинал для участия в соревнованиях по основным компетенциям.