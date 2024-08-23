Татарстан вложил 501 млн рублей в создание агробиотехнопарка КГАУ

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В создание агробиотехнопарка Казанского государственного аграрного университета Татарстан вложил 501 млн рублей. Об этом сообщил журналистам начальник управления научно-инновационной деятельностью КГАУ Марат Калимуллин.

«У нас была идея по созданию агробиотехнопарка как центра компетенций и связи с агротехнологиями предприятий реального сектора экономики. Большую помощь в этом оказал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Вся инфраструктура была создана на республиканские средства», — рассказал спикер.

Общая площадь агробиотехнопарка, который находится в селе Нармонка Лаишевского района, составляет 211 га. В том числе 6 га занимают производственные площади.

По словам Калимуллина, сейчас с агробиотехнопарком сотрудничают более 40 компаний.

«Они заказывают исследования своих разработок по семенам, новым сортам, биологическим и химическим препаратам. Мы проводим опыты и даем заключение на дальнейшее развитие их разработок», — отметил он.

Кроме того, на территории парка имеются современные теплицы четвертого поколения, в которых выращивают огурцы и томаты различных сортов.

«Сейчас проходят испытания сортов различных компаний», — подчеркнул Калимуллин.

Он добавил, что селекция и семеноводство здесь развиваются недавно. В частности, центр селекции открылся в 2022 году.

«В этом году подана заявка на патент по одной культуре. Планируем развитие по сое, пшенице, гречихе. Работа будет проводиться на наших полях вместе с партнерами из других регионов, научными организациями», — поделился планами спикер.

В образовательном центре проводятся практическое обучение студентов и аспирантов университета, подготовка и повышение квалификации специалистов.

«Здесь связаны наука и производство. Выращенный урожай реализуем по магазинам и предприятиям», — заключил начальник управления.