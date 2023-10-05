Татарстан включен в список регионов для разработки госпрограмм техноразвития

Татарстан вошел в число пилотных субъектов Федерации для разработки региональных государственных программ научно-технологического развития. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Изначально вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме «Технопром» дал поручение отобрать десять пилотных регионов «для проработки методологии внедрения и развития института руководителей по научно-технологическому развитию».

Отбор был проведен комиссией Государственного совета РФ по направлению «Наука» совместно с Министерством науки и высшего образования и Российским центром научной информации. Однако председатель комиссии — губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил пополнить перечень еще 11 регионами. Чернышенко и члены комиссии поддержали эту идею.

В первоначальный список пилотных регионов помимо Татарстана были включены Москва и Санкт-Петербург, Башкортостан, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская, Томская и Ульяновская области.

Позднее перечень был расширен за счет Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Самарской, Тульской, Тюменской и Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, а также Мордовии.

Выбранные регионы займутся разработкой комплексных региональных программ научно-технологического развития. В дальнейшем их опыт планируется масштабировать.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ о проведении в Татарстане Года научно-технологического развития.