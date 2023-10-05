Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан включен в список регионов для разработки госпрограмм техноразвития
Татарстан вошел в число пилотных субъектов Федерации для разработки региональных государственных программ научно-технологического развития. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.
Изначально вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме «Технопром» дал поручение отобрать десять пилотных регионов «для проработки методологии внедрения и развития института руководителей по научно-технологическому развитию».
Отбор был проведен комиссией Государственного совета РФ по направлению «Наука» совместно с Министерством науки и высшего образования и Российским центром научной информации. Однако председатель комиссии — губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил пополнить перечень еще 11 регионами. Чернышенко и члены комиссии поддержали эту идею.
В первоначальный список пилотных регионов помимо Татарстана были включены Москва и Санкт-Петербург, Башкортостан, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская, Томская и Ульяновская области.
Позднее перечень был расширен за счет Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Самарской, Тульской, Тюменской и Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, а также Мордовии.
Выбранные регионы займутся разработкой комплексных региональных программ научно-технологического развития. В дальнейшем их опыт планируется масштабировать.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ о проведении в Татарстане Года научно-технологического развития.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»