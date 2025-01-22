Татарстан — в топе регионов по числу призеров премии Правительства РФ в области качества

Фото: пресс-служба Роскачества

Республика Татарстан заняла третье место среди регионов России по количеству лауреатов и дипломантов премии Правительства РФ в области качества. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества, которое и составило рейтинг.

Всего за историю существования премии 42 татарстанские организации стали ее призерами. При этом статус дипломанта конкурса был получен ими 21 раз, а лауреата — 22.

Татарстан опередили такие регионы, как Москва (71 организация-призер, они 35 раз становились дипломантами и 39 раз — лауреатами премии) и Санкт-Петербург (51 призер — 28 дипломантов и 23 лауреата).

В топ-5 также вошли Ярославская область (24 призера — 14 дипломантов и десять лауреатов) и Республика Башкортостан (22 призера — 12 дипломантов и десять лауреатов).

Претендующие на получение премии компании проходят диагностику бизнес-процессов — для развития систем менеджмента качества и повышения эффективности работы. Это способствует повышению качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг, открывает новые возможности для роста и развития компаний, пояснили в Роскачестве.

Свыше 5 тыс. организаций страны уже приняли участие в конкурсе. Призерами стали 479 организаций из 62 регионов страны. Звание дипломанта было присвоено 243 раза, лауреата — 250 раз.

Призерами предприятия признают за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.