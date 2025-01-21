Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу знаков качества

Фото: пресс-служба Роскачества

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по количеству товаров, которым присужден государственный знак качества. В республике 13 таких товаров, сообщает пресс-служба Роскачества.

Места с первого по четвертое в рейтинге заняли такие регионы, как Московская область (36 знаков качества), Краснодарский край (30), Белгородская область (20) и Москва (14).

Уступили Татарстану, разместившись на позициях с пятой по десятую, Нижегородская (11 знаков качества), Челябинская (10), Брянская (9) и Свердловская (8) области, а также Удмуртская Республика (7).

Все товары с российским знаком качества прошли веерные исследований. В ходе них приобретенная в торговых точках продукция обезличивалась и проверялась в лучших лабораториях страны на соответствие существующим стандартам качества и опережающим стандартам отечественной системы качества, заверили в Роскачестве.

Российский знак качества присваивается лучшей отечественной продукции, которая по результатам веерных исследований соответствует существующим стандартам качества, опережающим стандартам Роскачества (стандарты на верхней границе или выше ГОСТов) и требованиям по уровню локализации производства (не менее 90%).