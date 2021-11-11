Татарстан в ноябрьские праздники нарастил турпоток на 16% благодаря нерабочим дням

Татарстан с 30 октября по 7 ноября принял свыше 133,9 тыс. туристов благодаря нерабочим дням, объявленным в России Президентом страны Владимиром Путиным. Это на 16% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Госкомитете РТ по туризму.

Согласно данным основных туристических центров Татарстана, число туристов, посетивших Казанский Кремль в первых числах ноября выросло на 190,3%. Турпоток в Болгар, Свияжск и Чистополь вырос более чем на 300%.

Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации. Ранее сообщалось, что такое решение приняли пять субъектов РФ.