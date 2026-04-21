Татарстан в марте вошел в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам марта 2026 года Республика Татарстан вошла в первую пятерку регионов по объему ипотечного кредитования. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро сообщает ТАСС.

В Татарстане за первый месяц весны было выдано 2480 кредитов на 10,1 млрд рублей. По этому показателю республику опередили четыре региона.

Абсолютным лидером по объему выданных ипотек стала Москва – 6340 кредитов на 41,91 млрд рублей. На позициях со второй по четвертую расположились Московская область – 4720 кредитов на 25,75 млрд рублей, Санкт-Петербург – 3750 кредитов на 19,33 млрд рублей и Свердловская область – 3070 кредитов на 10,96 млрд рублей.

При этом самые крупные ипотечные кредиты в марте выдавали жителям Москвы (в среднем 6,61 млн рублей), Московской области (5,45 млн рублей) и Санкт-Петербурга (5,16 млн рублей).

В целом же по стране, согласно информации ОКБ, количество выданных ипотечных кредитов в марте увеличилось на 36% в годовом выражении и составило 78,59 тыс. (в 2025 году – 57,77 тыс.), а в месячном – на 16% (в феврале – 67,96 тыс.).

В свою очередь объем выдач ипотечных кредитов в марте вырос на 23% относительно февраля и составил 322,23 млрд рублей (в последнем месяце зимы он равнялся 261,79 млрд рублей). Год к году объём кредитования увеличился на 26% (в 2025 году он составлял 255,01 млрд рублей).

Средний размер ипотечной ссуды в марте вырос по сравнению с февралем почти на 250 тыс. рублей – до 4,10 млн. В частности, средний размер ипотеки на покупку жилья в новостройке равнялся 5,81 млн рублей, а на покупку вторички – 3,3 млн. Вместе с тем средний срок ипотеки в марте по сравнению с показателем февраля увеличился на восемь месяцев и достиг 245 месяцев.