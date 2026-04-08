Минниханов: 22 региона России просят увеличить лимиты семейной ипотеки

Фото: пресс-служба Раиса РТ

22 региона России обратились с просьбой о повышении лимитов по семейной ипотеке. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совместном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» и коллегии Минстроя России, передает пресс-служба руководителя республики.

В заседании приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, руководители регионов. Перед началом работы участники ознакомились с выставкой коммунальной и специализированной техники, производимой в разных регионах страны.

Марат Хуснуллин отметил, что Президентом России перед Правительством и регионами поставлены стратегические задачи в жилищном строительстве, ЖКХ и благоустройстве до 2030 года с продлением до 2036 года.

«На достижение данных задач направлен национальный проект "Инфраструктура для жизни", который впервые охватывает всю инфраструктуру для улучшения качества среды жизни: жилье, ЖКХ, дороги, общественный транспорт, социальная инфраструктура, благоустройство, рабочие места и многое другое. 2025 год стал первым годом реализации проекта. Все показатели были выполнены», – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил важность работы комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», которую возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ирек Файзуллин выделил субъекты с высокими показателями по вводу жилья, в том числе Татарстан, Москву и Московскую область, Краснодарский край и Ленинградскую область.

Раис Татарстана поблагодарил Правительство и Минстрой за слаженную работу и отметил, что строительный комплекс остается драйвером экономического роста. «Вопросы жилья, коммунальной инфраструктуры и пространственного развития находятся в центре постоянного внимания руководства страны. Важно обеспечить неукоснительное исполнение решений, принятых на указанных мероприятиях», – сказал он.

Минниханов подчеркнул необходимость обеспечения доступности жилья и подчеркнул роль семейной ипотеки как меры поддержки строительного рынка и инструмента семейной политики.

«Считаем важным продолжить переформатирование семейной ипотеки. Председателем Правительства дано поручение о рассмотрении возможности дифференцирования ставки по количеству детей. Мы также получили обратную связь от 22 регионов, которые просят увеличить лимиты», – добавил Раис Татарстана.

Он обратил внимание на рост цен на жилье и несоответствие текущего лимита в 6 млн рублей рыночным ценам. Так, в Казани при покупке двухкомнатной квартиры за 16 млн рублей семейная ипотека покрывает лишь 37% кредита, тогда как в Подмосковье и Ленинградской области эта доля значительно выше.

Раис Татарстана также подчеркнул необходимость снижения издержек застройщиков и ускорения запуска проектов в условиях роста себестоимости строительства в многоквартирных домах более чем в три раза за последние пять лет.

Особое внимание Минниханов уделил социальной инфраструктуре. Он предложил синхронизировать объемы строительства социальных объектов с показателями ввода жилья. Также были озвучены предложения по повышению качества услуг ЖКХ, модернизации коммунальной инфраструктуры и поддержке индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, Раис Татарстана подчеркнул важность цифровизации инженерных сетей. В Татарстане в 2025 году был запущен проект по оцифровке существующих сетей протяженностью 145 тыс. км, из которых 30 тыс. км были оцифрованы в прошлом году.

«Важно, чтобы к этой работе подключались все ресурсоснабжающие организации и данные регулярно обновлялись. Этот подход должен стать стандартом для единого федерального ресурса по коммунальной инфраструктуре», – отметил он.