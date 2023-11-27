Татарстан в финале чемпионата «Профессионалы» представляют 65 конкурсантов

Фото: Центр развития профессиональных компетенций РТ

Республику Татарстан в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», проходящем в Санкт-Петербурге на «Экспофоруме», представляют 65 конкурсантов из 29 образовательных организаций и одного предприятия. Об этом сообщает Центра развития профессиональных компетенций РТ.

Школьники и студенты, составившие татарстанскую сборную, ранее заняли призовые места на региональном и отборочном этапах чемпионата 2023 года. Они состязаются по 40 компетенциям, им помогают 45 экспертов-наставников.

Состязания начались еще в субботу, 25 ноября. Сегодня третий и решающий день соревнований. Компетенции, в которых демонстрируют свои умения конкурсанты, связаны с такими сферами, как промышленность, пожарная безопасность, цифровые и IT-технологии, медицинский и социальный уход.





Всего за победу борются почти 700 финалистов из 62 регионов России. Помимо них, на чемпионат прибыли зарубежные делегации из Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Сирии и ряда других стран.

В таком формате и под таким названием мероприятие организовано впервые. Впрочем, каждый чемпионат всегда отличается от другого, заметил генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

«Самый главный, наверное, момент — этот чемпионат развернут в сторону работодателей. И всё, что на соревновательных площадках происходит, происходит при поддержке работодателей <…>», — подчеркнул он.

«Они (компании из различных отраслей — прим. Т-и) участвуют в формировании конкурсных заданий, они участвуют в формировании инфраструктурного листа. То есть здесь установлено то оборудование, которое является базовым для наших предприятий <…>», — пояснил Губайдуллин.

Как сообщал «Татар-информ», в сентябре сборная Татарстана завоевала 36 золотых медалей на отборочных соревнованиях «Профессионалы».

Фото, видео: Центр развития профессиональных компетенций РТ.