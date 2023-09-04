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Сборная Татарстана завоевала 36 золотых медалей на соревнованиях «Профессионалы»
Сборная Татарстана завоевала 36 золотых медалей на отборочных соревнованиях по профмастерству «Профессионалы». Всего сборная принесла республике 119 медалей. Юные татарстанцы опередили другие регионы в 3D-моделировании компьютерных игр, банковском деле, автоматизации бизнес-процессов, ветеринарии, ногтевом сервисе, дошкольном воспитании.
«Ребята, которые принимали участие в соревнованиях – уже профессионалы. Их многих уже ждут рабочие места на различных предприятиях нашей республики. Именно такие ребята повышают стандарты профессионального образования и создают фундамент экономики по всей стране. Задавая высокие стандарты мастерства, чемпионат “Профессионалы” помогает активным, деятельным участникам совершенствовать свои навыки и умения, находить себя в жизни и работе. В Год педагога и наставника мне хотелось бы сказать слова особой признательности вашим наставникам, любовь которых озаряет путь нашим профессионалам», – отметил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин.
Как сообщают в пресс-службе чемпионата, на отборочных соревнованиях свое мастерство показали 314 участников от Татарстана по 160 компетенциям. Конкурсанты соревновались в компетенциях, наиболее востребованных на территории России.
Финал Чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Здесь будут определены победители по восьми компетенциям среди основной категории и по 2 – среди юниоров.
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» состоится с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге, сильнейших выявят по 32 компетенциям в основной категории и по 19 – среди юниоров.
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