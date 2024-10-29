Татарстан в этом году получил 168 млн рублей на поддержку туристических проектов

В рамках национального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» Республика Татарстан для поддержки туристской отрасли в этом году получила единую субсидию в размере 168,0 млн рублей. Из федерального бюджета поступило 136,1 млн рублей, из республиканского — 31,9 млн, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Субсидия направлена на государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во-первых, речь идет о приобретении туристского оборудования для обеспечения эксплуатации туристских объектов и объектов туристского показа, создания и развития доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создания объектов кемпинг-размещения и кемпстоянок, некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры. Во-вторых — о поддержке и продвижении событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в регионе.

Состоялись два конкурсных отбора: с 8 июля по 16 августа и с 24 августа по 1 октября. В результате поддержано 34 проекта по направлению «развитие туристской инфраструктуры» и два проекта по направлению «поддержка и продвижение событийных мероприятий». Общая сумма распределенных средств составила 83,1 млн рублей (без трех предпринимателей, отказавшихся от реализации проектов, — 81,9 млн рублей).

По итогам первого отбора на средства национального проекта при участии софинансирования предпринимателя 28 и 29 сентября в Великом Болгаре прошел исторический фестиваль «Болгар. Путешествие в прошлое». На территориях объектов загородного отдыха, санаториев и объектов туристского посещения РТ на средства субсидии будет создана инфраструктура, которая позволит расширить перечень предоставляемых услуг и повысить комфортабельность размещения туристов.

В частности, будут обустроены новые детские площадки на базах отдыха «Лебяжье» в Казани и PIONEER RESORT HOTEL в Верхнеуслонском районе, в санатории «Васильевский» и гостиничном комплексе «Кемпинг Осиново» в Зеленодольском районе, а также в глэмпинге «Минем ранчо» в Пестречинском районе.

Комфортные условия отдыха и лечения для маломобильных групп населения обеспечат в санаториях «Радуга» в Набережных Челнах и «Дельфин» в Зеленодольском районе благодаря установке оборудования доступной туристской среды.

Модульные бани, купели, чаны и гидромассажные спа-бассейны появятся в глэмпингах «Лес и Река» (Казань), «вМесте» (Камско-Устьинский район) и Lebedino ECO (Алексеевский район), загородном клубе «Утрау» (Зеленодольский район), на территории гостевого дома в селе Каськи (Альметьевский район), баз отдыха «Белый Яр» (Лаишевский район) и «ФишФарм 116» (Кайбицкий район), а также в загородном комплексе Minger Med Spa (Сабинский район).

На пляже «Су анасы» в Набережных Челнах на средства субсидии будет построен пирс. В свою очередь в интерактивном парке «Лес Чудес» в Арском районе приобретут водные велосипеды для Центра водных развлечений.

По итогам второго отбора на средства национального проекта будут обустроены новые детские площадки в доме отдыха «Берсут» (Мамадышский район), санатории «Шифалы Су-Ижминводы» (Менделеевский район), отеле «Амакс-Сафар» (Казань) и глэмпинге «Ёлки» (Зеленодольский район). Также пляж в парк-отеле «Новая земля» будет оснащен необходимым оборудованием (Бугульминский район).

На территории рыболовного комплекса «ФишФарм116» (Кайбицкий район), гостиницы «Тулпар» (Менделеевский район), рыболовной базы отдыха «Три берега» (Спасский район), в глэмпингах «Сосны» и InnoHouse (Верхнеуслонский район) появятся модульные бани, купели и чаны.

Новое прокатное оборудование и инвентарь закупят для использования туристами в горнолыжном комплексе «Федотово» (Заинский район), прокатном центре «Трамплин» (Альметьевский район) и на территории набережной «Камское море» (Лаишевский район).

В целях популяризации и продвижения туристского потенциала Татарстана в Казани будет установлен мобильный туристско-информационный центр, куда смогут обратиться гости и жители города для получения информации о туристских объектах республики.

По направлению «поддержка и продвижение событийных мероприятий» победителем стал Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан с проектом организации фестиваля «Духовное единство России — послание миру» (Зеленодольский и Спасский районы) с привлечением более 70 тыс. зрителей.

Пятого октября был запущен третий конкурсный отбор. Общая сумма субсидии к распределению составляет 86,1 млн рублей. Итоги отбора подведут 12 ноября.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, среди которых — «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

В послании Федеральному Собранию 29 февраля этого года глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных». С 2025 года будут запущены и другие новые нацпроекты.