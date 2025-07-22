Татарстан – в числе регионов-лидеров России по числу стобалльных результатов ЕГЭ

Татарстан вошел в число регионов-лидеров в России по количеству стобалльных результатов ЕГЭ. В этом году выпускники получили 313 стобалльных результатов. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Кратно улучшились результаты по химии и информатике. Стабильно высок результат по литературе. Необходимо отметить достижения выпускников Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Зеленодольского, Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского районов», – заявил он.

Хадиуллин добавил, что впервые двухсотбалльные результаты получили выпускники Атнинского и Тетюшского районов.

Всего у выпускников республики восемь двухсотбалльных результатов по рускому языку, семь – по химии, по три – по математике и информаткие, по два – по биологии и литературе, один – по обществознанию.