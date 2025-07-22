news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 июля 2025 20:00

Татарстан – в числе регионов-лидеров России по числу стобалльных результатов ЕГЭ

Читайте нас в
Телеграм

Татарстан вошел в число регионов-лидеров в России по количеству стобалльных результатов ЕГЭ. В этом году выпускники получили 313 стобалльных результатов. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Кратно улучшились результаты по химии и информатике. Стабильно высок результат по литературе. Необходимо отметить достижения выпускников Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Зеленодольского, Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского районов», – заявил он.

Хадиуллин добавил, что впервые двухсотбалльные результаты получили выпускники Атнинского и Тетюшского районов.

Всего у выпускников республики восемь двухсотбалльных результатов по рускому языку, семь – по химии, по три – по математике и информаткие, по два – по биологии и литературе, один – по обществознанию.

читайте также
Баллы выше среднероссийских и лидерство по стобалльникам: как в Татарстане сдали ЕГЭ
Баллы выше среднероссийских и лидерство по стобалльникам: как в Татарстане сдали ЕГЭ
#егэ #стобалльники егэ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

21 июля 2025
Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

22 июля 2025