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Общество 28 сентября 2026 11:06

В Татарстане в этом году капитально отремонтировали 78 школ и 30 детсадов

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Развитие системы образования остается одним из приоритетных направлений деятельности Татарстана. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

По его словам, в текущем году в республике построены пять новых школ, два дополнительных школьных корпуса и три детских сада. Кроме того, капитально отремонтированы 78 школ и 30 детских садов.

Минниханов также сообщил о принятом решении реализовать трехлетнюю программу капитального ремонта общежитий учреждений среднего профессионального образования.

#ПосланиеМинниханова2026
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