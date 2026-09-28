В Татарстане в этом году капитально отремонтировали 78 школ и 30 детсадов

Развитие системы образования остается одним из приоритетных направлений деятельности Татарстана. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

По его словам, в текущем году в республике построены пять новых школ, два дополнительных школьных корпуса и три детских сада. Кроме того, капитально отремонтированы 78 школ и 30 детских садов.

Минниханов также сообщил о принятом решении реализовать трехлетнюю программу капитального ремонта общежитий учреждений среднего профессионального образования.