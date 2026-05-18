Татарстан в апреле стал лидером ПФО по ценам на жилье

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан сохранил лидерство по стоимости жилья среди регионов Приволжского федерального округа. В апреле 2026 года медианная цена квадратного метра в новостройках республики достигла 240 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 166 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты Яндекс Недвижимости.

По данным аналитиков, за год стоимость «квадрата» в новостройках Татарстана выросла на 9,7%, на вторичном рынке – на 7,5%. При этом в среднем по ПФО квадратный метр в новых домах стоит 142 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 105 тыс. рублей.

Кроме того, республика остается лидером округа по объему предложения квартир в новостройках. По итогам апреля 2026 года доля Татарстана составила 22,2% от всего объема предложения в ПФО.

«Спрос на жилье в Татарстане формируют не только жители республики, но и покупатели из других регионов ПФО, а также из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской областей и прочих регионов страны. Всего на «внешний» спрос, по данным нашего сервиса, в 2025 году пришлось 33% запросов покупателей», – отметил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

«На вторичном рынке ПФО Татарстан стабильно входит в пятерку лидеров, в апреле 2026 года его доля во всем объеме предложений по округу составила 9,9%», – добавил он.

Среди регионов округа самые высокие цены на новостройки после Татарстана зафиксированы в Нижегородской области – 199 тыс. рублей за квадратный метр и Пермском крае – 170 тыс. рублей. На вторичном рынке вслед за Татарстаном идет Нижегородская область с показателем 141 тыс. рублей за «квадрат».

Подробнее о том, как развивается ситуация на ипотечном рынке ПФО – в материале «Татарстан стал самым дорогим рынком жилья в ПФО – ипотека уходит в более длинные сроки».