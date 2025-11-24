Татарстан в 2026 году получит из федерального бюджета 50,3 млрд рублей

Татарстан в следующем году получит из федерального бюджета 50,3 млрд рублей, в 2027 году – 42,9 млрд рублей, в 2028 году – 46,6 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«К проекту бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, принятому в первом чтении, Кабинетом Министров внесено 324 поправки. Их можно условно поделить на пять блоков. В первом блоке – 194 поправки. Они касаются увеличения доходов и расходов бюджета республики по средствам федерального бюджета в связи с их распределением по регионам России, а также отражения софинансирования из бюджета республики», – рассказал глава Минфина.

Он отметил, что поправки первого блока в основном направлены на уточнение бюджета РТ в части поступления федеральных средств. Объем целевых федеральных средств распределен в региональном бюджете по 122 расходным позициям.

«Софинансирование со стороны Татарстана обеспечивается за счет перераспределения зарезервированных на эти цели средств в бюджете республики по отдельным направлениям», – подчеркнул министр.

Второй блок включает шесть поправок. Они связаны с изменениями в Налоговом и Бюджетном кодексах РФ. Поправки затрагивают три налога. Третий блок содержит 15 поправок, касающихся принятия новых республиканских нормативно-правовых актов и отдельных решений.

В четвертом блоке – четыре поправки, которые носят редакционный характер и не затрагивают изменения объемов доходов и расходов. Пятый блок – это итоговые 105 поправок. Одной из них, например, уточняется объем бюджета. «Доходы и расходы увеличиваются с одинаковыми суммами по средствам федерального бюджета и в связи с изменением федерального законодательства», – уточнил Файзрахманов.

В результате доходы бюджета республики на 2026 год прогнозируется в объеме 552,2 млрд рублей, расходы – более 566 млрд рублей. Дефицит – 13,8 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2027 год запланированы в сумме 578,9 млрд рублей, расходы – 595,8 млрд рублей. Дефицит – 16,9 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2028 год составят 620,9 млрд рублей, расходы – 639,6 млрд рублей. Дефицит – 18,7 млрд рублей.

«Относительно первого чтения дефицит бюджета не меняется. Все поправки носят объективный характер, они основываются на проекте федерального бюджета и нормативно-правовых актов», – заметил министр.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин добавил, что всего к законопроекту о бюджете РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов поступило 342 поправки.

«Хочу поблагодарить депутатов и фракции, которые работали над поправками и нашли консенсус по ряду вопросов. Наш комитет получил письмо от фракции КПРФ о снятии поправок. Таким образом, остается 326 поправок», – заявил он.

По словам парламентария, Комитет по бюджету налогам и финансам внес две поправки. «Одна поправка – редакционного характера. Вторая касается уточнения бюджетных назначений по отдельным положениям закона о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов республики государственными полномочиями по предоставлению земельных участков в государственную собственность», – сказал он.

Депутаты комитета одобрили поправки к принятому в первом чтении законопроекту о бюджете на трехлетний период и подготовленный ко второму чтению текст проекта закона. Они также рекомендовали Госсовету РТ на ближайшем заседании принять проект бюджета во втором и третьем чтении.

Законопроект о бюджете Татарстана на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов был принят в первом чтении на 15-м заседании Государственного Совета РТ VII созыва 29 октября.