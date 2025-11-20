Проект бюджета во втором чтении рассмотрят на заседании Госсовета РТ 27 ноября

Шестнадцатое заседание Государственного Совета РТ седьмого созыва состоится 27 ноября. На нем во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты о бюджетах Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Такое решение было принято сегодня на заседании Президиума парламента.

«29 октября в первом чтении приняли проект бюджета. К нему было внесено 342 поправки. В том числе от Правительства РТ, от Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам и фракции КПРФ», – сказала секретарь Госсовета Лилия Маврина.

Она уточнила, что к законопроекту о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования поступило шесть поправок. «В настоящее время профильным комитетом и Правительством все поправки изучаются и прорабатываются», – подчеркнула депутат.

По ее словам, на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам, которое состоится 24 ноября, поправки будут рассмотрены для рекомендации об их принятии или отклонении. Таблица поправок будет представлена уже на заседании парламента.

Всего в повестку предстоящего заседания включено десять вопросов, в том числе пять республиканских и четыре федеральных законопроекта.

В первом чтении депутаты обсудят три республиканских законопроекта, которыми вносятся изменения в законы о налоге на имущество организаций, о Конституционном совете РТ, об инвестиционной деятельности в РТ.

Кроме того, парламентариям будет представлена информация о деятельности Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ.

«Повестка заседания будет расширена. 25 ноября запланировано заседание Комитета по законности и правопорядку с рассмотрением ряда вопросов. После этого ожидается внесение соответствующих материалов на заседание», – сообщила Маврина.

Она также отметила, что Комитет по законности и правопорядку планирует рассмотреть кандидатуры мировых судей и кандидатуры для утверждения членами Общественной палаты РТ нового созыва по квоте Госсовета.

«Подготовимся к тщательному обсуждению всех этих вопросов. От Правительства еще как минимум два законопроекта может поступить», – добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.