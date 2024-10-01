Татарстан в 2024 году планирует погасить бюджетные кредиты на 1,1 млрд рублей

Татарстан в этом году планирует погасить бюджетные кредиты более чем на 1,1 млрд рублей, в 2025 году – на 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Расходы на обслуживание государственного долга формируются согласно графику погашения бюджетных кредитов. График погашения бюджетных кредитов у нас до 2038 года с учетом нового казначейского кредита. Более крупные суммы погашения начинаются с 2026 года», – рассказала представитель Минфина.

Герасимова отметила, что общий объем государственного долга Татарстана сейчас составляет более 123,6 млрд рублей. «Из них 100,9 млрд рублей – это федеральные бюджетные кредиты, а остальное – государственные гарантии», – уточнила она.

По словам замминистра финансов, крупные долги у республики связаны с проведением мероприятий. Так, например, на Универсиаду было получено 56 млрд рублей. В 2022 году привлекался кредит на инфраструктурные проекты в размере 14 млрд рублей, а в 2023 году – специальный казначейский кредит почти на 204 млрд рублей.