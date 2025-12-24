news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 декабря 2025 11:36

Татарстан увеличит число пересадок почки благодаря финансированию по ОМС

Читайте нас в
Телеграм

На сегодняшний день в Татарстане на программном диализе находятся 1694 жителя республики. Вместе с тем, продолжают развиваться трансплантационные технологии. Об этом на семнадцатом заседании Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва заявил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Пересадка почки выполнена в этом году уже в трех высокотехнологичных центрах. Всего проведено 124 оперативных вмешательства. В будущем году у нас появляется уникальная возможность в связи с переходом трансплантации почки в раздел медицинской помощи, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования. Предположительно, нам удастся нарастить объемы трансплантации почки для жителей Республики Татарстан», — рассказал Альмир Абашев.

Министр здравоохранения отметил, что пациенты, находящиеся на программном гемодиализе, получат шанс на социальную мобильность, не будут привязаны к центрам гемодиализа.

«Это значительно улучшит их качество жизни и экономическую активность, а также поможет избежать осложнений, связанных с диализной помощью», — добавил он.

«Татар-информ» рассказывал, что врачи казанской горбольницы №7 имени Садыкова начали проводить операции по пересадке почки. Донорский орган получили уже три человека.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025