Татарстан увеличит число пересадок почки благодаря финансированию по ОМС

На сегодняшний день в Татарстане на программном диализе находятся 1694 жителя республики. Вместе с тем, продолжают развиваться трансплантационные технологии. Об этом на семнадцатом заседании Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва заявил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Пересадка почки выполнена в этом году уже в трех высокотехнологичных центрах. Всего проведено 124 оперативных вмешательства. В будущем году у нас появляется уникальная возможность в связи с переходом трансплантации почки в раздел медицинской помощи, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования. Предположительно, нам удастся нарастить объемы трансплантации почки для жителей Республики Татарстан», — рассказал Альмир Абашев.

Министр здравоохранения отметил, что пациенты, находящиеся на программном гемодиализе, получат шанс на социальную мобильность, не будут привязаны к центрам гемодиализа.

«Это значительно улучшит их качество жизни и экономическую активность, а также поможет избежать осложнений, связанных с диализной помощью», — добавил он.

«Татар-информ» рассказывал, что врачи казанской горбольницы №7 имени Садыкова начали проводить операции по пересадке почки. Донорский орган получили уже три человека.