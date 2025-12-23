В седьмой горбольнице Казани начали пересаживать почки

Врачи казанской горбольницы №7 имени М.Н.Садыкова начали проводить операции по пересадке почки. Донорский орган получили уже три человека. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

«Раньше в нашей больнице вовсе не было такого направления, как трансплантация. Сначала мы освоили операции с сердцем, и вот под конец года мы выполнили три операции по пересадке почек. Начинать сразу с больших объемов невозможно: возникают рабочие моменты, которые нужно довести до совершенства», – объяснил заведующий хирургическим отделением по координации донорства органов Ильдар Мусин.

Казанских врачей консультировали специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Они принимали участие в операциях и помогали вести пациентов до выписки.

Напомним, в этом году в седьмой горбольнице Казани начали пересаживать сердце. «Татар-информ» рассказывал историю первой трансплантации.