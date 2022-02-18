Татарстан в 2021 году нарастил производство электроэнергии на 13%

Генерирующие предприятия, расположенные в Татарстане, в 2021 году произвели 24,9 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 13% больше показателя 2020 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Татарстан Альберт Каримов на итоговом заседании ведомства.

«В 2021 году энергосистемой республики обеспечено надежное и безопасное энергоснабжение потребителей», - заявил министр.

Он подчеркнул, что несмотря на рост выработки электроэнергии, в республике сохраняется ее дефицит. Так, за 2021 год энергопотребление Татарстана выросло на 9,6%, до 31,9 млрд кВт.ч.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан выйдет на профицит электроэнергии в 2026 году.