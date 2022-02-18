news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Промышленность
18 февраля 2022  17:17
Александр Хевронин

Татарстан в 2021 году нарастил производство электроэнергии на 13%

news_top_970_100

Генерирующие предприятия, расположенные в Татарстане, в 2021 году произвели 24,9 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 13% больше показателя 2020 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Татарстан Альберт Каримов на итоговом заседании ведомства.

«В 2021 году энергосистемой республики обеспечено надежное и безопасное энергоснабжение потребителей», - заявил министр.

Он подчеркнул, что несмотря на рост выработки электроэнергии, в республике сохраняется ее дефицит. Так, за 2021 год энергопотребление Татарстана выросло на 9,6%, до 31,9 млрд кВт.ч.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан выйдет на профицит электроэнергии в 2026 году.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное