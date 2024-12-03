Татарстан увеличил расходы на неонатальный скрининг новорожденных

Татарстан дополнительно направит почти 12,3 млн рублей на проведение массового обследования новорожденных на врожденные и наследственные заболевания. Об этом сообщает Минфин РТ.

Согласно бюджету на 2024 год на расширенный неонатальный скрининг предусматривалось более 84 млн рублей, в том числе 50 млн из федерального бюджета и 33,6 млн — из регионального.

В начале ноября Правительство России увеличило объем субсидии для республики на 18,4 млн рублей.

«В целях соблюдения условий софинансирования из бюджета Республики Татарстан будет дополнительно выделено 12 290,8 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, расходы на обследование младенцев составят 114,8 млн рублей. Из них 60%, или 68,9 млн рублей, приходится на средства федерального бюджета, а 40%, или 45,9 млн рублей, — региональной казны.